Пермь, , 08:52 — REGNUM В Пермском крае благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2021 году 500 безработных жителей смогут открыть своё дело, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе стартует бесплатная образовательная онлайн-программа «Начни свое дело 3.0», организаторами которой выступают Центр занятости населения и центр «Мой бизнес».

За полтора месяца участники курса пройдут обучение и защитят бизнес-планы, лучшие из них получат господдержку для начального этапа реализации. Размер субсидии на запуск стартапа составит свыше 100 тыс. рублей. Для такой категории, как малоимущие, предусмотрено до 250 тыс. рублей по программе социального контракта.

Прикамье уже имеет опыт обучения безработных жителей, имеющих хорошие бизнес-идеи. По данным центра «Мой бизнес», курсы прошли 855 человек, из них 226 открыли свое дело. Например, благодаря программе в Перми открылись мастерская керамики «Чашки-Ложки», центр кремации домашних животных «Ветритуал Пермь», а в Добрянке — пошив домашнего текстиля «Лисон».