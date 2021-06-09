Нинбо, Китай, , 08:51 — REGNUM Вторая Международная выставка торговли и товаров народного потребления открылась в городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая 8 июня, привлекая более 7000 покупателей, сообщает агентство Синьхуа.

Тематика выставки «Содействие новой парадигме развития, совместное использование беспроигрышных возможностей» направлена на стимулирование торговли между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы.

«На фоне эпидемии COVID-19 торговое сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы пошло вразрез с тенденцией и расширяется от традиционных отраслей до новых отраслей», — сказал замминистра торговли Китая Ван Биннань на церемонии открытия.

Выставка, которая должна завершиться 11 июня, будет включать в себя 20 мероприятий, охватывающих экономику, торговлю, науку и технологии, а также здравоохранение.

По словам представителя Департамента торговли провинции Чжэцзян Ван Цзяня, на выставке общей площадью 200 000 квадратных метров есть три выставочные зоны для демонстрации товаров, включая вертолеты, легкие самолеты, яхты и другие экзотические товары с характеристиками Центральной и Восточной Европы.

В первом квартале этого года объем торговли между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы достиг $30,13 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 50,2%