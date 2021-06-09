Сеул, , 08:53 — REGNUM В мае 2021 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 619 тыс. человек. Об этом 9 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец апреля текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,55 млн человек.

Известно, что увеличение численности занятого населения в стране наблюдается третий месяц подряд.

Количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 241 тыс. человек, в строительной сфере — на 132 тыс. человек, в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса — на 4 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере оптовых и розничных продаж сократилось на 136 тыс. человек, в сфере услуг — на 45 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и досуга — на 39 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 61,2%, лиц в возрасте от 15 до 29 лет — 44,4%,. Уровень безработицы составил 4%, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.