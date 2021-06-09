Троицкий район, Челябинская область, , 08:50 — REGNUM В Челябинской области сотрудники таможни и ФСБ задержали 9,5 тонн носочных изделий и контрафактного белья из Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Транспорт, ехавший в Екатеринбург, остановили на территории Троицкого района. В ходе досмотра было выявлено 425 единиц белья с эмблемами известных товарных знаков и 8830 единиц носочных изделий тоже с известными логотипами.

Правообладатели этих торговых марок оценили размер ущерба в 4 млн рублей. Контрафакт изъяли сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным грозит до двух лет колонии.