Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM Полноценное движение скоростного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят к 2022 году, сообщил журналистам первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

В эфире «Четвёртого канала» чиновник заявил, что проезд и эксплуатацию линии запланировали на сентябрь 2021 года. «Режим регулярных маршрутов планируем начать до конца этого года», — уточнил Высокинский.

Протяженность трамвайной линии составит около 17 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти заключили концессионный договор на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

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