Москва, , 08:47 — REGNUM Продлить длинные выходные на День России отгулами или отпуском планируют около 15% граждан. Не собираются этого делать 55%, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Не определились с планами на праздничные июньские дни 13% опрошенных. Будут работать по сменному графику 15% трудящихся.

Чаще продлевают праздничные выходные отгулами или отпуском респонденты с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц, реже — молодые люди до 24 лет (12%).

Опрос проведен 1−7 июня 2021 года среди 16 000 граждан старше 18 лет во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России ждут длинные выходные с 12 по 14 июня 2021 года.

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