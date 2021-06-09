Уфа, , 08:52 — REGNUM Надежных турагентов намерены внести в специальный реестр в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты республиканского парламента намерены внести изменения в закон о туристской деятельности в Башкирии.

«Законопроект направлен на защиту прав потребителей на рынке туристских услуг и устанавливает запрет на осуществление деятельности турагентов без внесения сведений о них в единый федеральный реестр», — приводит пресс-служба слова председателя госсбрания Константина Толкачева.

Отмечается, что Единый федеральный реестр турагентов формируется как подсистема Единого федерального реестра туроператоров. В этот реестр будут включать информацию о турагентах, с которыми туроператор напрямую работает и сведения об их партнерах. В результате цепочка предоставления туристических услуг должна стать прозрачной, говорится в сообщении пресс-службы госсобрания.

Сообщается, что этот механизм прописан в законе РФ, который должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Тогда же должен заработать и готовящийся закон Башкирии.

«Из-за того, что отдельные звенья цепи находятся вне поля правового регулирования, уязвима вся система, а страдают в итоге туристы. В 2018 году и в начале 2019-го мы стали свидетелями череды локальных коллапсов на этом рынке. Из-за прекращения деятельности субагентов (центров бронирования) пострадали тысячи туристов, а также сами турагенты, потому что механизм возмещения ущерба потребителям в подобных ситуациях не прописан. Центр бронирования не является туроператором и не имеет с ним прямых договорных отношений, поэтому выпадает из общей системы», — пояснил Толкачев.

Он уверен, что ведение такого реестра может сделать рынок туристических услуг более прозрачным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в первом чтении был принят законопроект, которым предлагается закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристского маршрута, обозначить цели и принципы его эксплуатации.