Ширинский район, Хакасия, , 08:47 — REGNUM В Ширинском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 46-летнего мужчины было найдено 4 июня в посёлке Колодезное.

Предварительно установлено, что он работал на строительстве местного Дома культуры.

«Днем 4 июня 2021 в ходе выполнения работ по монтажу фундаментных блоков рабочий наступил на край выступающего железобетонного блока, в этот момент произошло обрушение подпорки, в результате чего мужчина упал, получив при падении удар блоком в область головы. От полученных телесных повреждений рабочий скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Дело открыто по статье «нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Следователи в рамках расследования осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и изъяли документацию.