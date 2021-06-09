Нейпьидо, , 08:45 — REGNUM Лидер военной хунты в Мьянме Мин Аунг Хлаин заявил, что готов сотрудничать с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и продолжит поддерживать связь с Китаем, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, Мьянма привержена поддержанию национальной стабильности и экономического развития.

Китай также выразил готовность и дальше играть конструктивную роль и поддерживать реализацию консенсуса, достигнутого на встрече представителей АСЕАН по Мьянме.

Ранее несколько министров иностранных дел АСЕАН выразили разочарование медлительностью Мьянмы в урегулировании ситуации и прекращении насилия в стране.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, например, попросила Китай вмешаться, чтобы разрешить кризис в Мьянме.

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