Киев, 9 июня 2021, 08:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1385 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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По последним данным, за сутки в стране были госпитализированы 756 человек, 77 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.
Наибольшее число случаев заражения выявили в Киеве и Киевской области — 262 и 142 случая соответственно.
За время пандемии на Украине зафиксировали 2 218 039 случаев заражения, 51 410 пациентов скончались от последствий заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бельгия, Германия и Словакия решили направить на Украину средства для борьбы с COVID-19.
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