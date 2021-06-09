Кишинёв, , 08:48 — REGNUM В Молдавии в течение суток 8 июня выявили 40 случаев заражения коронавирусом в ходе 3723 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 541 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 248 145 человек, в том числе 83 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 287 пациентов с COVID-19, из которых 51 находится в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6141 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе четверо — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 48 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 3723 тестов. Выздоровевшими врачи признали 22 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии снижаются темпы распространения коронавируса. Согласно официальным данным на 8 июня, среднесуточное количество выявляемых случаев заражения на 35% ниже, чем неделю назад. Уровень вакцинации от COVID-19 достиг 10,7%.

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