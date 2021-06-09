Вашингтон, , 08:43 — REGNUM За последние двадцать лет террористическая угроза для США распространилась по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии. Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена председателям комитетов Конгресса.

«Больше не имеет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом», — говорится в письме в связи с выводом американских войск.

Байден отметил, что США будут выводить войска в координации с союзниками. По его словам, партнеры и союзники также покинут Афганистан. «Мы придерживаемся своего неизменного принципа «вместе вошли, вместе вышли», — написал американский лидер.

Он добавил, что Вашингтон выполнил все задачи, из-за которых были введены войска в Афганистан. Вместе с тем США не перестанут контролировать террористическую угрозу в Афганистане, сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что США вывели около половины своих войск из Афганистана.

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