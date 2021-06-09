Токио, , 08:54 — REGNUM Беспрецедентное количество военных учений — 38 — провела Япония за период с января по май совместно с другими странами. Так Токио старается сдерживать политику Пекина, сообщает 9 июня газета Nikkei.

В большинстве случаев совместные учения проходили с США, так как с ними у Японии заключен договор о военном союзе. Также в манёврах участвовали военнослужащие из Австралии, Индии и Франции.

Так, в апреле в Бенгальском заливе прошли крупные учения с участием военно-морских сил Австралии, Индии, США, Японии и Франции. В мае Франция присоединилась к тренировкам военных из Японии и США на острове Кюсю, в ходе которых отрабатывались операции на островах и городские бои.

Плотность тренировок японских военных беспрецедентна, таким образом Токио стремится оказать сдерживающее воздействие на политику КНР, отмечает издание.

В связи с пандемией коронавируса чаще проводятся различные военно-морские учения. С начала 2020 года Япония участвовала почти в 70 из них. Примерно в половине случаев их участниками были не только США, но и другие страны.

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