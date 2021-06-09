Варшава, , 08:42 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Polskie Radio раскритиковал экс-президента США Барака Обаму за его обвинения в адрес польской власти в авторитаризме.

«Барак Обама сделал выводы об авторитарности польской власти не по объективным причинам, а из предвзятых журналистских статей и левых исследований. Ему достаточно приехать сюда, чтобы убедиться в обратном. Мы приглашаем его посетить Польшу и убедиться в обратном. Когда несколько лет назад в Польшу приезжал еще один бывший президент США от Демократической партии Билл Клинтон, он хвалил Польшу во всех отношениях», — заявил Моравецкий.

Барак Обама 7 июня во время выступления на телевидении заявил, что демократия в США находится под угрозой, и это глобальный тренд. Но конец демократии, по его мнению, не будет внезапным, а уже постепенно надвигается, и в качестве примеров он привел правительства Польши и Венгрии.

«Когда мы смотрим на то, что происходит в таких странах, как Венгрия или Польша, то 10 лет назад там функционировали демократии, а теперь эти демократии, по сути, превратились в авторитарные государства», — заявил Барак Обама.