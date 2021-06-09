Москва, , 08:47 — REGNUM В ближайшие три дня в Москве ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами и градом. Об этом 9 июня сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Прогнозируются также условия для грозовой деятельности в ближайшие дни — 9, 10, 11 июня. Будут условия даже для града, потому что будет очень высокое развитие облаков, но погода будет все-таки летнего типа», — сообщил синоптик.

Он также сообщил, что до конца текущей недели температура будет в пределах нормы. Температура воздуха в городе ночью составит от +10 до 15 градусов, днем — до +25˚. При этом Вильфанд добавил, что ожидается также солнечная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионах России в ближайшие дни прогнозируются ночные заморозки.

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