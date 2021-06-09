Москва, 9 июня 2021, 08:42 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Александра Соловьева от должности главы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Как говорится в соответствующем распоряжении, Соловьев покинул пост по собственному желанию, также уйдя с государственной гражданской службы города Москвы.
Новым главой департамента жилищно-коммунального хозяйства назначен Вячеслав Торсунов. Служебный контракт с ним заключен на срок полномочий мэра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин назначил Марию Трифонову на пост заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Москвы.
Контракт с новым замглавы Мосжилинспекции заключен на срок пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра столицы.
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