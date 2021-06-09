Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM На Камчатке в Пенжинском районе ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации на реках Пенжина и Энычаваям. Паводковые воды топят сёла Слаутное, Аянка и Таловка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В Тулуне опасаются нового потопа

«Для мониторинга паводковой обстановки и оказания помощи населению, в Пенжинский район убыла аэромобильная группировка в составе 15 человек: специалисты Камчатского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», а также представители Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», — уточнили в правительстве Камчатки.

Уровень воды в реке Пенжина в районе села Слаутного поднялся 8 июня до отметки 937 см. Режим неблагоприятного явления наступает при отметке 910 см, опасного — 950. Подтоплены 23 придомовые территории, трансформаторная подстанция, вертолетная площадка.

В селе Аянка вода в реке Пенжина поднялась до уровня в 908 см (неблагоприятное явление — 800 см, опасное — 950 см). В этом селе паводком подтопило шесть придомовых территорий.

В селе Таловка водами реки Энычаваям подтопило 11 приусадебных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 8 июня уровень воды в реке Ия превысил критическую отметку.