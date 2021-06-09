Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Ряд спорных концепций, таких как «всеобъемлющее образование в области сексуальности» и «лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей», не позволила включить в принятую на заседании Генассамблеи ООН декларацию по теме ВИЧ Россия. Об этом 9 июня сообщается на сайте постпредства РФ при ООН.

«В ходе переговоров российской делегации совместно с единомышленниками удалось воспрепятствовать включению в текст документа целого ряда спорных и противоречивых концепций, в том числе таких, как всеобъемлющее образование в области сексуальности, сексуальные права, лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в декларацию не были включены предложения России о продвижении здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, и о неприятии односторонних санкций против развивающихся стран, которые усугубляют гуманитарную ситуацию.

«Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств», — также указывается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что под давлением западных стран в этом документе остались «многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД».

Вместе с тем, отмечается, что декларация была принята без учета ряда озабоченностей, которые прямо касаются российского законодательства.

В то же время поясняется, что в принятом проекте документа есть ряд «конструктивных элементов», которые поддерживаются Россией. В их число входят — международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки, и установки по искоренению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, а также положения о борьбе с дискриминацией людей, которые живут с ВИЧ.

Помимо этого, в постпредстве РФ заключили, что в документе также говорится о важности проведения информационных разъяснительных кампаний по противодействию этому заболеванию.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает оставаться напряжённой.