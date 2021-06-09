Новосибирск, , 08:36 — REGNUM Учёные Центра генетических ресурсов Института цитологии и генетики Сибирского отделения Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) установили, что вакцинация может повысить мужскую фертильность. По крайней мере, такие результаты показали исследования влияния процедуры на репродуктивную систему лабораторных животных, сообщили в ИЦиГ СО РАН.

В Институте уточнили, что этнографические наблюдения показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки, имеют более высокий уровень рождаемости. Новосибирские учёные изучили, как работает этот механизм на лабораторных мышах.

«В основе вакцинации лежит схожий процесс, в организм попадает чужеродный белок, который распознает иммунная система и вырабатывает антитела к нему», — рассказал руководитель Центра, доктор биологических наук, профессор Михаил Мошкин.

Учёные отмечают, что с точки зрения исследований удобно то, что практически любая вакцина запускает, по сути, один и тот же каскад процессов — отличаются только антитела, нарабатываемые в их результате. Никаких отрицательных последствий для фертильности (плодовитости) самцов исследователями выявлено не было. Наоборот, в ходе эксперимента от вакцинированных самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от не вакцинированных.

Пока учёные не могут гарантировать, что результаты, полученные на мышах, можно транслировать на коров и свиней со стопроцентным совпадением. Но в том, что вакцинация способна улучшать их производительность в плане потомства, они не сомневаются.

Также в ходе эксперимента выяснилось, что эмбрионы, зачатые вакцинированными самцами, оказались несколько крупнее, чем у контрольной группы, а мыши заботились о них тщательнее.