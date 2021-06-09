Сеул, , 08:36 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук отреагировал на самоубийство женщины-сержанта, подвергшейся сексуальным домогательствам. Об этом сообщает Yonhap News.

«Недавняя смерть жертвы сексуального насилия вызвала шок у членов семьи покойной и всех жителей страны. — сказал министр, выступая 9 июня на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. — Как министр обороны, я чувствую большую ответственность за данный инцидент».

Со Ук пообещал провести тщательное расследование, а также пересмотреть систему профилактики сексуальных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, старший сержант ВВС Южной Кореи покончила с собой после сексуальных домогательств со стороны коллеги.

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