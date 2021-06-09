Донецк, , 08:39 — REGNUM Украинская сторона не считает возможным взаимодействовать с представителями ДНР и ЛНР по вопросу прекращения огня. Об этом заявил представитель ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Никоноров, сообщило 9 июня «Донецкое агентство новостей».

«Украинская сторона продолжила блокировать основной вопрос повестки дня — согласование модальностей работы координационного механизма при содействии СЦКК (Совместного центра контроля и координации — ИА REGNUM) в действующем составе, заявив о том, что не считает возможным предотвращение обстрелов путём прямого взаимодействия сторон, и что координационный механизм не панацея», — рассказал он.

Никоноров добавил, что позиция украинской стороны привела к тому, что стороны не смогли согласовать дополнительные условия, усиливающие перемирие. Он выразил надежду, что это не приведёт к новому обострению в Донбассе.

Напомним, ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Минские соглашения — безальтернативная основа для урегулирования конфликта в Донбассе.

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