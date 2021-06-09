Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Власти США запросили у Евросоюза поддержку в исследовании происхождения нового коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления, которое может быть принято на саммите в июне.

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В этом документе США призывают к прогрессу «в прозрачном, научно обоснованном» исследовании происхождения SARS-CoV-2, которым будут руководить эксперты. Вашингтон и Брюссель, указано в проекте заявления, будут вместе разрабатывать и применять средства для расследования подобных инфекционных вспышек в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, американские учёные допускают, что вспышка коронавируса произошла после утечки из лаборатории в китайском Ухане. Так, к такому выводу пришли в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса. Власти Китая сравнили утверждения об утечке с заявлениями о наличии у Ирака оружия массового уничтожения и напомнили об эпизоде с «пробиркой Пауэлла».

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