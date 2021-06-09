Сана, , 08:11 — REGNUM Десятки членов движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы), в том числе один из полевых командиров организации Абу Хашим Шараф ад-Дин, были убиты в ходе боев в провинции Эль-Джауф на севере Йемена. Об этом 8 июля передал телеканал Al Arabiya.

Согласно информации хуситов, ад-Дин имел звание «бригадного генерала» и руководил отрядом «Ханджарский фронт».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая движение «Ансар Аллах» атаковало при помощи беспилотника базу саудовских ВВС в районе населенного пункта Хамис-Мушаит в провинции Асир в Саудовской Аравии.

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