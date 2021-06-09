Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 8 июня стал укрепляться с открытия утренней торговой сессии и сохранил позитивную динамику до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам пара доллар/рубль снизилась на 0,70%, до 72,30 руб., евро/рубль — на 0,84%, до 88,03 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 103,14 руб. На американской сессии курс доллара упал до 72,27 руб.

Его укреплению способствовали дорожающая нефть, предстоящая встреча двух президентов России и США, а также ожидания участников рынка повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б. п., до 5,50% годовых. Они считают, что регулятор повысит ставку из-за роста инфляции.

Цена на нефть марки Brent повышалась до $72,38 за баррель. Поддержку ценам оказывал общий оптимизм по поводу восстановления спроса на энергоресурсы.

Сегодня, 9 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,64. С открытия утренней сессии курс доллара снизился до 72,11 руб. Сегодня российская валюта может закрепиться ниже отметки 72 за доллар.

8 июня курс доллара опустился ниже ключевой поддержки 72,50 руб. Продавцы открыли себе дорогу к уровню 70 руб. Цена может очень быстро опуститься до уровня 71 руб., на фоне срабатывания стопов по длинным позициям.

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