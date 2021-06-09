Москва, , 08:10 — REGNUM Дополнительный сервис, позволяющий гражданам России получать ряд социальных выплат от государства автоматически, появится на портале «Госуслуги». Об этом 9 июня сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Уточняется, что жителям России необходимо будет для этого указать актуальные банковские реквизиты и дать свое согласие проактивное перечисление мер социальной поддержки.

Также отмечается, что данное нововведение будет касаться мер соцподдержки, которые связаны с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и т. д. При этом такие выплаты будут предоставляться по заявлению, однако предоставлять дополнительные справки для их получения не потребуется.

Кроме того, указывается, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024-го — региональные.

Вместе с тем, добавляется, что на это новшество возлагают большие надежды банки, для которых это будет дополнительным способом по привлечению новых клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент Владимир Путин заявил, что центры долгосрочного ухода за пожилыми людьми появятся по всей России к 2022 году.