Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Худшим последствием строительства «Северного потока — 2» для Соединенных Штатов станет осложнение отношений с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров», — заявил Блинкен.

Переговоры США с Германией необходимы, чтобы «добиться успехов в работе по смягчению серьёзных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод».

Также Вашингтону необходимо убедиться в том, что Москва не сможет использовать энергетику «в качестве устройства принуждения в отношении с европейскими государствами», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода из России в Германию через Балтийское море, известного как «Северный поток — 2». В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.

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