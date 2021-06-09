Уфа, , 08:12 — REGNUM Мужчина утонул в озере в Башкирии. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что трагедия произошла днем 8 июня в Давлекановском районе. К спасателям поступила информация, что в селе Новояппарово на озере утонул мужчина.

По предварительной информации, погибший был в нетрезвом состоянии. По тревоге были подняты сотрудники спасательного ведомства.

«В ходе водолазных работ найдено тело утонувшего мужчины 1990 года рождения и передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в мае на водных объектах спасли 18 человек.