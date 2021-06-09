Томск, , 08:08 — REGNUM Новым начальником Главного управления МЧС России по Томской области назначен генерал-майор внутренней службы Андрей Андреев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Новый руководитель родился в 1970 году в Смоленской области. В 1991 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, затем проходил службу в министерстве обороны.

С 2008 года служил в Главном управлении МЧС России по Омской области. В 2018 году возглавил Главное управление МЧС России по Сахалинской области.