Рязань, , 08:13 — REGNUM Все медицинские учреждения в Рязанской области проверят после пожара в реанимации областной больницы имени Н. А. Семашко, унёсшего жизни трёх человек. Такое поручение дал губернатор региона Николай Любимов, сообщил 9 июня его пресс-секретарь Денис Арапов.

«Николай Любимов поручил незамедлительно провести проверку всех медицинских учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности», — сказал Любимов ТАСС.

По информации источника в экстренных службах, при пожаре в больнице сработали все системы противопожарной защиты. Пока пожарные не прибыли на место, огонь тушили две медсестры, одна из них госпитализирована с ожогами 75% поверхности тела.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в больнице имени Семашко произошёл в ночь на 9 июня в реанимационном отделении. Погибли три человека, восьми потребовалась госпитализация, ещё 35 человек эвакуировали.

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