Ульяновск, , 08:04 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области вынесен обвинительный приговор двум жителям, которым инкриминировали убийство знакомого. Труп они подожгли, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстали двое жителей рабочего посёлка Кузоватово, которые расправились с мужчиной ночью 19 октября 2020 года возле одного из домов.

Следствием установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, они избили потерпевшего руками, ногами и бревном, а труп забросали листвой и подожгли.

Суд признал их виновными в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), назначив 14,5 года и 15 лет лишения свободы. Кроме того, они должны выплатить 1 млн рублей родственникам погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области вынесен обвинительный приговор местному жителю, которого обвиняли в нападении на соседа и родителей. Он получил семь лет колонии строгого режима.

Подробнее: Житель Ульяновской области осуждён за нападение на родителей