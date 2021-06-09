Тегеран, , 08:05 — REGNUM 8 июня национальные библиотеки Ирана и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в Баку. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Соглашение было подписано в ходе онлайн-церемонии, в которой приняли участие посол Исламской Республики Иран в Баку Аббас Мусави, атташе по культуре в Азербайджанской Республике Горбанали Пурмарджан, директор Национальной библиотеки Азербайджана Карим Тахиров и руководитель Национальной библиотеки Ирана Ашраф Боруджерди.

Подписанное соглашение направлено на обмен информацией и опытом, а также обмен документами и экспертами, проведение специализированных курсов и семинаров, а также научно-исследовательское сотрудничество между двумя национальными библиотеками.

Национальная библиотека Исламской Республики Иран занимает очень высокое положение среди исследователей благодаря более чем 3 миллионам книг, тысячам документов и более чем 40 000 рукописей, а также очень обширным услугам для профессоров, студентов и исследователей.