Тегеран, , 08:06 — REGNUM 8 июня заместитель премьер-министра Азербайджана заявил, что в его стране в настоящее время нет красных линий для развития отношений с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«В последние годы эти отношения расширяются, и существует сотрудничество в различных областях, таких как дороги, нефть и газ, промышленность и туризм», — сказал Шахин Мустафаев во время визита в пограничную зону Ирана и Азербайджана в Джульфе.

«Иран — наш друг и сосед, при этом между двумя странами есть много общего», — сообщил он. Ссылаясь на свой визит в Тегеран на прошлой неделе, Мустафаев объявил о продолжении конструктивных переговоров и консультаций между Ираном и Азербайджаном в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Выразив удовлетворение празднованием 50-летия эксплуатации плотины Арас между Ираном и Азербайджаном, он заявил: «Это празднование имело четкое послание для всего мира. В современном мире, где многие страны воюют друг с другом из-за проблемы недостатка воды, мы сотрудничаем в данном направлении с дружественным Ираном, и это наша принципиальная политика».