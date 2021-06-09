Тегеран, , 08:10 — REGNUM 8 июня специальный посланник министра иностранных дел Ирана по делам Афганистана Мохаммад Эбрахим Тахериан Фард подчеркнул необходимость принятия общей стратегии различными афганскими группировками для достижения прогресса в мирном процессе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Тахериан Фард сделал этот комментарий в телефонном разговоре с советником президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Хамдоллой Мохебом, в ходе которого обе стороны обменялись мнениями о последних событиях в этой стране и сложившихся условиях.

В ходе телефонного разговора иранский дипломат сослался на недавний визит специального посланника генерального секретаря ООН по делам Афганистана в Тегеран, заявив, что в сложившихся в этой стране условиях принятие общих позиций различными афганскими группировками играет важную роль в продвижении мирного процесса.

Хамдолла Мохеб также высоко оценил позицию Исламской Республики Иран в отношении мирного процесса в Афганистане, подчеркнув, что афганское правительство «не уступит немирным решениям и будет противостоять новой волне агрессии».