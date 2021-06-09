Уфа, , 08:03 — REGNUM В Башкирии назначен прокурор Альшеевского района. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сообщается, что старший советник юстиции Аминев Артур Тагирович назначен на эту должность приказом Генпрокурора РФ сроком на пять лет.

Отмечается, что он родился в городе Уфе в 1984 году. В 2005 году стал выпускником Башкирского государственного университета. Начал свой трудовой путь с должности следователя и помощника прокурора Давлекановского района и города Октябрьский. С июня 2016 года занимал должность прокурора Кармаскалинского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на должность прокурора Иглинского района Башкирии назначен Максютов Марсель Флоритович.