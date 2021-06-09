Тегеран, , 08:11 — REGNUM 8 июня министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в столицу Азербайджанской Республики во главе высокопоставленной делегации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По прибытии в Баку иранский министр на встрече с прессой упомянул о своем визите в Нахичеванскую Автономную Республику во время поездки в Азербайджанскую Республику и сказал:

«Целью нашего визита в Нахичевань стало посещение транспортной инфраструктуры этой республики, направленной на развитие перевозок и транзита грузов. Между тем, целью текущего визита является реализация предложений, высказанных министром иностранных дел Ирана в ходе его недавнего визита в Азербайджан, включая транзитный коридор».

Эслами отметил, что важным моментом является то, что существующая инфраструктура на данном пути имеет потенциал для присоединения Нахичевани к другим частям Азербайджанской Республики, возрождения железной дороги Тебриз-Нахичевань и расширения ее до Тбилиси, а также возможность строительства железной дороги, проходящей от Нахичевани до Карса (Турция).