Тегеран, , 08:11 — REGNUM 8 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился и провел переговоры со Специальным посланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее в Тегеране посланник ООН провел переговоры со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али-Асгаром Хаджи о различных аспектах йеменского кризиса и путях достижения мира, чтобы остановить отчаянный гуманитарный кризис.

Ссылаясь на прискорбную ситуацию, сложившуюся в Йемене в результате войны и экономической блокады, Хаджи призвал ООН и мировое сообщество активнее вмешаться в этот вопрос, чтобы остановить кровопролитие и снять осаду.

Кроме того, он выразил готовность Ирана направить в Йемен гуманитарную и медицинскую помощь, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала воздушные налеты на гражданские объекты в Йемене с 26 марта 2015 года, что равносильно преступлениям против человечности. Данная акция проводится с целью вернуть власть ушедшему в отставку президенту Йемена и помешать йеменским революционным силам захватить власть.