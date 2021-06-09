Тегеран, , 08:11 — REGNUM 8 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 81 362, причем 179 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 179 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 81 362», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 8 846 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1216 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 578 263 пациента из общего числа 2 980 116 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По полученным данным, 3620 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения Ирана также сообщило, что на данный момент по всей стране было проведено 20 812 338 тестов на наличие вируса.