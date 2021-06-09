Тегеран, , 08:06 — REGNUM 8 июня посол Исламской Республики Иран в Пакистане выразил скорбь в связи с трагической железнодорожной аварией в пакистанской провинции Южный Синд, унесшей жизни 60 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Али Хоссейни в своем твиттере выразил глубокое чувство скорби в связи с гибелью десятков людей в результате трагической аварии при столкновении двух поездов в Дхарки. Соболезнуя в связи с трагедией, он молился Богу о прощении погибших, крепком здоровье раненых и терпении выживших.

По меньшей мере 60 пассажиров погибли и более 100 получили ранения в результате столкновения двух поездов близ Готки. Источники в полиции сообщают, что четыре вагона поезда Millat Express были полностью уничтожены в результате аварии.

Пакистанская армия предпринимает усилия по оказанию чрезвычайной помощи и спасению на месте инцидента.