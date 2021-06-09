Тегеран, , 08:05 — REGNUM 8 июня министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан назвал отказ от виз для групповых туров золотой возможностью для иранских и российских туристических агентств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече в Москве Мунесан и руководитель Федерального агентства по туризму России Догузова Зарина Валериевна завершили разработку совместного плана по реализации соглашения о безвизовом режиме, которое было подписано в марте 2017 года.

Решение Тегерана и Москвы об отмене визового режима для туристических групп вступило в силу с 7 июня.

Мунесан, который находится в России для подписания документа, написал в своем аккаунте в Twitter, что подписание этого документа с Дугозувой облегчит организацию международных поездок между двумя странами до конца 2023 года для туристических агентств двух государств.

Соглашение об отмене визового режима для туристических групп двух стран было первоначально подписано 28 марта 2017 года, но для его реализации потребовалось разработать совместный план действий.