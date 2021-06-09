Тегеран, , 08:03 — REGNUM 8 июня постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади провел переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо в Австрии, обсудив с ним рынок нефти, а также двусторонние связи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере Гарибабади написал: «Сегодня у меня прошли плодотворные консультации с #ОПЕК SG #Хебаркиндо. Мы рассмотрели последние события на международном рынке нефти и ОПЕК».

ОПЕК и ее партнеры, не входящие в ОПЕК, недавно решили постепенно наращивать добычу. В апреле группа прогнозировала, что спрос на нефть в мире увеличится, поэтому организация решила увеличить добычу на 2,1 миллиона баррелей в день в период с мая по июль.

Также в Вене собрались высокопоставленные дипломаты, чтобы возродить сделку, из которой США вышли в 2018 году.

Пятый раунд заседаний комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) состоялся в австрийской столице, где высокопоставленные дипломаты делегаций приняли решение вернуться в свои столицы для проведения консультаций в рамках правительств.