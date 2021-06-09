Ханой, , 07:57 — REGNUM Во Вьетнаме за ночь с 8 на 9 июня выявили 64 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

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Отмечается, что из них 41 случай связан с распространением инфекции, остальные прибыли в республику из-за границы и были помещены на карантин. При этом 24 инфицированных выявили в провинции Бакзянг, где находится самый крупный очаг COVID-19 в стране. Еще 17 пациентов зафиксировали в провинции Бакнинь.

Таким образом, общее количество локальных случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 7614. При этом свыше 6 тыс. носителей SARS-CoV-2 в республике выявили с 27 апреля 2021 года.