Тегеран, , 08:04 — REGNUM 8 июня постоянный представитель Ирана в международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за двойные стандарты в сотрудничестве с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Недавняя позиция, занятая главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, игнорирует уровень сотрудничества и взаимодействия между Ираном и агентством», — заявил Гарибабади, выступая перед СМИ. «Нет никакой согласованности между докладом МАГАТЭ и историей отношений с Ираном», — сказал иранский представитель, назвав доклад недействительным.

«Доклад является недействительным, поскольку он не основан на надежных ресурсах и не отражает все аспекты сотрудничества и достижений», — подчеркнул он, отметив: «Конструктивное взаимодействие нуждается в позитивной атмосфере и избегании предубеждений и нереальных опасений».

Представитель сообщил, что МАГАТЭ должно оставаться далеким от политической повестки дня и занять четкую позицию в отношении ядерной угрозы со стороны других государств.