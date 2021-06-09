Тегеран, , 07:57 — REGNUM 8 июня Азиатская футбольная конфедерация (АФК) высоко оценила успехи Национальной сборной Ирана по футболу в матче против Бахрейна, заявив, что страна остается в гонке за выход в третий раунд азиатской квалификации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Три очка позволили Ирану опередить Бахрейн и выйти на второе место с 12 очками, на два очка отстав от Ирака, при этом обе стороны провели по два матча», — сообщили в АФК.

«Поражение стало ударом для Бахрейна, который занимает третье место, имея в своей копилке всего одну игру, оставшись в гонке за выход в третий раунд азиатской квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года», — говорится в заявлении.

Сборная Ирана, она же команда Мелли, выиграла матч против Бахрейна со счетом 3:0. Сардар Азмун оформил «дубль», а Махди Тареми забил третий гол во втором тайме. Сборная Ирана набрала 12 очков и занимает второе место в своей группе.

Гонконг и Камбоджа заняли 4-е и 5-е места соответственно.