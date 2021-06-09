Рязань, , 07:54 — REGNUM Отравление угарным газом стало причиной смерти троих человек в ходе пожара в областной клинической больнице в Рязани. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Отмечается, что при инциденте погибли пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в реанимационном отделении областной клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли три человека и еще восемь пострадали. Следственный комитет РФ начала проверку по факту случившегося.

Читайте ранее в этом сюжете: Следком начал проверку после пожара в реанимации в Рязани