Роли, США, , 07:53 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт и Росс Колтон. Российский форвард Никита Кучеров отдал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, счёт в серии до четырёх «Тампа» одержала победу со счётом 4:1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.