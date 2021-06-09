Пермский район, Пермский край, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае по факту смертельного пожара, который произошёл в ночь на 7 июня в посёлке Юго-Камский, возбуждено второе уголовное дело. Как сообщает СУ СКР по региону, следователи усмотрели признаки преступления по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным ведомства, часть многоквартирного жилого дома находилась в собственности администрации Юго-Камского сельского поселения. Передав квартиры по договорам социального найма гражданам, местные чиновники не исполняли надлежащим образом обязанности по содержанию муниципального имущества. В результате жильцы использовали помещение дощатого пристроя не по назначению, нарушая требования пожарной безопасности. Это привело в массовой гибели людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июня в посёлке Юго-Камский Пермского района произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Жертвами стали четыре человека: мужчина и трое детей 2014 и 2009 г.р. Первое уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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