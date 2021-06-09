Барнаул, , 07:50 — REGNUM Бывшего главы российского правительства Дмитрия Медведева может не оказаться не оказаться в списках «Единой России» на выборах в Госдуму в том случае, если в этот список войдут, как минимум, десяток «ломов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв, комментируя обсуждаемые в Кремле варианты:

«На самом деле, технологически можно представить абсолютно разные варианты. Как с одним Медведевым во главе списка, так и без него. Вариаций здесь много. Но если в сухом остатке (руководствуясь бюрократической логикой) подойти к формированию лидерской части, то вариантов не так уж и много.

Список ЕР может быть без Медведева, но тогда он должен состоять как минимум из десятка «ломов» — врачей, учителей, волонтёров. Отсутсвие чиновников в такой схеме объясняется очень технологично для избирателя — ЕР выдвинула уважаемых людей из разных сред и хочет, чтобы именно они представляли партию в Госдуме. А Медведев участвует в кампании в качестве лидера, представляет программные статьи, программу и так далее.

Если же включить Медведева в список, то ничего страшного в этом нет. На самом деле у него есть своя электоральная база. Можно спорить о ее количестве, но она есть. Здесь партии просто надо будет успеть напомнить позитивные моменты нахождения Медведева в качестве президента. Но этот вариант объективно сложнее — времени мало. Так что оба варианты возможны, просто один сложнее, второй попроще».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что председатель партии «Единая Россия», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев фигурирует не во всех вариантах федеральной части списка «Единой России» на выборах в Госдуму осенью 2021 года, которые в настоящее время тестирует Кремль, известили в РБК со ссылкой на несколько источников, близких к администрации президента РФ.

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Главной причиной, из-за которой рассматриваются такие варианты, источники назвали низкий рейтинг Медведева.

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