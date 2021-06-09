Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновске в связи с большим количеством регистрируемых пожаров начали проводить контрольные рейды по соблюдению правил особого противопожарного режима. Об этом сообщает администрация областного центра.

По данным мэрии, 7 июня в Ульяновске произошло 50 пожаров, в том числе зарегистрированы травяные пожары, возгорания построек, машин и мусора.

В администрации отмечают, что причиной возгорания коллективных комбинированных сараев на улице Хваткова стал поджог. На момент прибытия брандмейстеров было три очага пламени. Площадь уничтоженного огнём имущества составила 80 кв. метров.

В остальных случаях горели трава, мусор и тополиный пух, площади пожара достигали 800 кв. метров. На улицах Островского и Герасимова огонь повредил изоляцию теплотрасс.

С учётом обстановки в Ульяновске регулярно будет проходить контрольный обход улиц в части соблюдения требований пожарной безопасности. Ранее при обходе улиц в посёлке Сельдь на муниципальной земле было обнаружено складирование горючего мусора и пиломатериалов возле жилых домов, что в случае пожара могло способствовать распространению огня. Материалы обхода переданы для принятия административных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

Напомним, что по 11 июня в Ульяновской области сохранится чрезвычайная и высокая пожарная опасность четвёртого и пятого классов, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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