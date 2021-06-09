Денвер, США, , 07:44 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

«Колорадо» забросил по шайбе в первые два периода. Отличились нападающие Брэндон Саад и Йоонас Донской.

В третьем периоде «Вегас» сравнял счёт благодаря точным броскам форвардов Алекса Така и Джонатана Маршессо. В овертайме победу «Голден Найтс» принёс нападающий Марк Стоун.

Таким образом, счёт в серии до четырёх «Вегас» вышел вперёд — 3:2.

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