Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM Казахстан вошёл в состав Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН на 2022−2024 годы. Об успешном избрании страны в один из шести главных органов ООН 9 июня сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

На 73-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН Казахстан был избран в состав ЭКОСОС уже третий раз. Ранее он участвовал в работе совета в 2007—2009 и 2014−2016 годах.

«В составе совета Казахстан намерен содействовать укреплению сотрудничества с международными финансовыми и торговыми организациями для эффективной реализации глобальных Целей устойчивого развития и решения наиболее важных гуманитарных проблем в Центральной Азии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ЭКОСОС является одним из шести главных органов ООН, отвечающим за координацию экономической, социальной и экологической деятельности организации. Он состоит из 54 стран-членов, которые избираются сроком на три года.

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